FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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05.10.2026 17:57:58
Why SpaceX Stock Took Flight Today
Shares of Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), aka SpaceX, took flight early on Monday, climbing as much as 6.4% in early trading. As of 11:47 a.m. ET, the stock was still up 4.9%.
Two catalysts sent the space stock higher: Bullish commentary from a Wall Street analyst and the potential for an exclusive deal with Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), commonly called TSMC.
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