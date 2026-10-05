Why SpaceX Stock Took Flight Today

Shares of Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), aka SpaceX, took flight early on Monday, climbing as much as 6.4% in early trading. As of 11:47 a.m. ET, the stock was still up 4.9%.

Two catalysts sent the space stock higher: Bullish commentary from a Wall Street analyst and the potential for an exclusive deal with Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), commonly called TSMC.

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