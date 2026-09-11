SPS Commerce Aktie
WKN DE: A1CW7W / ISIN: US78463M1071
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11.09.2026 22:34:18
Why SPS Commerce Rallied on Friday
Shares of e-commerce backend software company SPS Commerce (NASDAQ: SPSC) rallied as much as 15.8% before retreating to a 7.1% gain at the end of the trading day.
Bloomberg reported today that SPS was in talks with a large private equity firm over a potential buyout. SPS stock has bounced recently, but it remains well below its 2024 highs. As such, there may be a decent premium involved with any buyout.
SPS is a backend software platform that facilitates e-commerce by connecting brands, retailers, distributors, and logistics providers and by providing data and fulfillment services that help e-commerce merchants run their businesses efficiently.
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|Ausblick: SPS Commerce legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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Analysen zu SPS Commerce Inc.
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