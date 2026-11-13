Stantec Aktie
WKN: 813102 / ISIN: CA85472N1096
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13.11.2026 20:52:29
Why Stantec Stock Soared on Friday
Engineering and environmental consulting company Stantec (NYSE:STN) soared 13.5% through 2:20 p.m. ET Friday after crushing analyst forecasts for sales and earnings this morning.
Wall Street had expected the Canadian firm to earn only Cdn$1.27 per share on Cdn$1.3 billion in quarterly revenue, but Stantec actually earned an adjusted profit of Cdn$1.89 per share on Cdn$1.9 billion in revenue.
Image source: Getty Images.
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