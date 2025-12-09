Structure Therapeutics Incorporation Aktie

WKN DE: A3D5Y7 / ISIN: US86366E1064

Why Structure Therapeutics Stock Doubled and Then Some on Monday

Why Structure Therapeutics Stock Doubled and Then Some on Monday

Monday was quite the day for biotech companies developing the next generation of obesity drugs. One of them, Structure Therapeutics (NASDAQ: GPCR), skyrocketed almost 103% higher in price that day on some highly promising data produced by its weight-loss candidate medication. Structure, which concentrates on metabolic diseases with a particular focus on obesity, unveiled the topline data for its GLP-1 drug aleniglipron. The weight-loss treatment was put through its paces in a phase 2b study.
