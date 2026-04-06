StubHub a Aktie

StubHub a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093

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06.04.2026 20:16:30

Why StubHub Plunged 35% in March

Shares of StubHub (NYSE: STUB) plunged 34.8% in March, according to data from S&P Global Market Intelligence.StubHub delivered its second-ever earnings report after going public last September, but fourth-quarter results underwhelmed expectations. Moreover, management also hinted that 2026 might not see a significant upswing in the company's direct ticketing revenue as some might have expected; meanwhile, a portion of the secondary ticketing industry has also come under regulatory scrutiny in recent weeks.Still, after StubHub's stock has fallen from an IPO price of $23.50 to just above $6, shares look somewhat enticing at these low levels. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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