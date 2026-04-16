StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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16.04.2026 21:25:20
Why StubHub Recovered Double-Digits This Week
Shares of event ticket reseller StubHub (NYSE: STUB) rallied as much as 15.3% this week, before falling back to a 10% gain as of 2:12 p.m. EDT Thursday, according to data from S&P Global Market Intelligence.Last week, the Federal Trade Commission (FTC) announced a lawsuit against StubHub for allegedly violating the "all-in" pricing rule in its first few days after it was implemented in May 2025. That sent StubHub shares down, even off already low levels.However, the company announced a settlement of the suit this week, with a very mild penalty and no admission of wrongdoing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
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17.02.26
|Erste Schätzungen: StubHub A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
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