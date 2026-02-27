Sunrun Aktie
WKN DE: A14V1T / ISIN: US86771W1053
|
27.02.2026 22:45:42
Why Sunrun Crashed Today
Shares of solar system installer Sunrun (NASDAQ: RUN) plunged 35.1% on Friday.Sunrun published its fourth-quarter earnings report and gave preliminary guidance for 2026 on Thursday night. And while the fourth-quarter revenue and earnings results came in strong, other key financial metrics fell. Meanwhile, forward guidance, affected by regulatory changes and product inflation, clearly distressed investors.In the fourth quarter, Sunrun grew revenue 123% to 1.16 billion, beating expectations, with earnings per share of $0.38 up from a massive net loss a year ago, due to an impairment charge in the year-ago quarter. Both figures beat expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sunrun Inc
|
25.02.26
|Ausblick: Sunrun präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Sunrun öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Sunrun legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sunrun gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)