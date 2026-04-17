Sunrun Aktie
WKN DE: A14V1T / ISIN: US86771W1053
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17.04.2026 22:17:36
Why Sunrun Stock Dimmed This Week
The sun might be shining more often lately, as we head into the warmer months, but we can't say the same for Sunrun (NASDAQ: RUN) stock. The residential solar energy specialist wasn't a favorite among investors over the past few days, in no small part due to an analyst's price target cut.Over the course of the week, the company's stock fell by nearly 7%, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence. That reduction was made by Mark Strouse of JPMorgan Chase unit JPMorgan on Thursday. Strouse clipped his fair value assessment on Sunrun stock to $22 per share from his previous $25. Despite that 12% haircut, he maintained his overweight (i.e., buy) recommendation on the company. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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