Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|
06.11.2025 12:00:00
Why Super Micro Computer Is Sinking This Week
Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) is having a brutal week.The IT solutions provider's share price has done well this year due to the company's ability to deliver full artificial intelligence racks, which are a one-stop model that cut integration time significantly. The stock is up 37% year to date (since January 1, 2025)But this week the share price plummeted – it's down 20% in the last week. The drop is due to weak fiscal fiscal 2026 first quarter results the company reported on Tuesday morning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
