WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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17.06.2026 08:51:23

Why the 2026 World Cup is so controversial

The 2026 World Cup has come under fire even before kickoff. Criticism is mounting over US President Donald Trump’s travel bans, high ticket prices, the expansion to 48 teams as well as its environmental impact.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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