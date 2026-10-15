The RealReal Aktie
WKN DE: A2PHB7 / ISIN: US88339P1012
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15.10.2026 18:58:32
Why The RealReal Stock Popped on Thursday
The RealReal (NASDAQ:REAL) stock jumped 11.5% through 12:15 p.m. ET Thursday after the second-hand luxury goods online marketplace announced it is rolling over its debt.
Image source: Getty Images.
According to the latest data from S&P Global Market Intelligence, $1.1 billion-RealReal is carrying just over $463 million in debt against $119 million in cash reserves. The debt's not coming due anytime soon. Still, perhaps out of a desire to head off rising interest rates, RealReal is getting ahead of the problem now and signing a new $150 million senior secured term loan and a new $25 million senior secured revolving credit facility.
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