Tower Semiconductor LtdShs Aktie
WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792
|
02.03.2026 22:37:48
Why Tower Semiconductor Rallied Today
Shares of Tower Semiconductor (NASDAQ: TSEM) rallied 11% on Monday.Tower Semi is a semiconductor manufacturer of lagging-edge specialty chips across radio frequency mobile and infrastructure, power chips, sensors and display chips, and other kinds of discrete chips.Tower didn't report any financial news today, as its earnings were last month. However, the company is headquartered in Israel, with a dual listing on both the Nasdaq stock exchange as well as the Tel Aviv stock exchange in Israel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
