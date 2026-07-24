WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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24.07.2026 13:03:22
Why Trump's 'forced labor' tariffs leave the world puzzled
After the US Supreme Court struck down Donald Trump's emergency tariffs, the White House has turned to another trade law linked to alleged human rights abuses. DW explains the new tariffs and the debate surrounding them.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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