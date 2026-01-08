UiPath Aktie

WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057

08.01.2026

Why UiPath Stock Rocketed 29% Higher in 2025

Once thought to be doomed by the AI revolution, robotic process automation specialist UiPath (NYSE: PATH) defied critics in 2025. The stock jumped 29% last year, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, as the company's AI strategy came into focus.Image source: Getty Images.Robotic process automation, which involves creating software "robots" that carry out repetitive tasks on a computer, is deterministic yet fragile. Large language models are the opposite, as they can adapt to changing user interfaces, but sometimes exhibit inconsistency and are prone to errors. Still, LLMs can do a lot of things well enough to threaten demand for UiPath's core RPA platform.
