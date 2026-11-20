Universal Technical Institute (NYSE:UTI) released its final set of earnings for its 2026 fiscal year, and probably wishes it hadn't. The vocational education specialist fell short of analyst estimates, and its guidance also left something to be desired. Investors expressed their displeasure by trading the stock down by almost 9% that day.

After market close on Wednesday, UTI revealed that its fourth-quarter revenue was $235.9 million, up more than 6% year over year. That was on the back of a 6%-plus rise in the average number of full-time students over the year, to 26,251.

Image source: Getty Images.

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