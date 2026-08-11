Upwork Aktie
WKN DE: A2N5QE / ISIN: US91688F1049
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11.08.2026 18:33:30
Why Upwork Stock Is Plummeting Today
Upwork (NASDAQ: UPWK) stock is losing ground on Tuesday following the release of the company's second-quarter results. The company's share price was down 12.2% as of 12:30 p.m. ET. At the same point in the daily session, the S&P 500 and the Nasdaq Composite had fallen 0.2% and 0.4%, respectively. After the market closed yesterday, Upwork published its Q2 numbers. Results in the period were mixed, with earnings coming in below expectations despite a sales beat. Making matters worse, the gig-economy marketplace company lowered its full-year guidance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Upwork Inc
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09.08.26
|Ausblick: Upwork stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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26.07.26
|Erste Schätzungen: Upwork gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Upwork gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Upwork legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Upwork Inc
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