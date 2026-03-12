Viant Technolog a Aktie

Viant Technolog a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QN43 / ISIN: US92557A1016

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12.03.2026 23:24:07

Why Viant Technology Stock Raced 12% Higher Today

Adtech company Viant Technology (NASDAQ: DSP) saw its stock take center stage on Thursday. Its shares rose by more than 12% on the day, thanks to a fourth-quarter and full-year 2025 earnings report that featured crushing beats on both the top and bottom lines in the former period.Viant also posted double-digit gains in both line items, another critical factor behind the investor reaction to its news being so positive. Specifically, its revenue soared 22% higher year over year to just over $110 million. Better, its net income not under generally accepted accounting practices (GAAP) increased by 37% to just under $19 million, or $0.22 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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