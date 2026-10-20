Vicor Aktie
WKN: 881341 / ISIN: US9258151029
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20.10.2026 21:00:14
Why Vicor Shares Are Soaring Today
Outpacing the 0.3% rise in the S&P 500 (as of this writing) during today's market session, Vicor (NASDAQ:VICR) stock is climbing on the company's report of surprisingly strong third-quarter 2026 financial results released this morning before the opening bell.
As of 2:58 p.m. ET, shares of the modular power components manufacturer are up 7.4%.
Image source: Getty Images.
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