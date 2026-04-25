Vicor Aktie
WKN: 881341 / ISIN: US9258151029
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25.04.2026 19:31:51
Why Vicor Stock Skyrocketed This Week
Vicor (NASDAQ: VICR) stock closed out this week's trading stretch with big gains. The tech company's share price ended Friday's session up 25.4% compared to its level at the end of the previous week's trading. Tech stocks enjoyed a bullish backdrop over the last week, with the S&P 500 climbing 0.5% and the Nasdaq Composite rising 1.5%. With the market's appetite for tech stocks already rising, the stage was set for Vicor's better-than-expected Q1 results to power huge gains for the stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Vicor Corp.
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20.04.26
|Ausblick: Vicor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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18.02.26
|Ausblick: Vicor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Vicor Corp.
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