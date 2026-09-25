Why Vicor Stock Was Crushing it This Week

Power components and systems specialist Vicor's (NASDAQ: VICR) stock was loaded with energy over the past few trading days. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the company's equity was up by almost 24% week to date, as of Friday morning before market open. A guidance revision played a major role in the share price improvement.

On Monday, Vicor announced that it was lifting its forecast for third-quarter revenue growth. The company's top line is now anticipated to expand by over 20% sequentially during the period, well above the previous guidance of almost 10%.

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