Vicor Aktie
WKN: 881341 / ISIN: US9258151029
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25.09.2026 12:03:38
Why Vicor Stock Was Crushing it This Week
Power components and systems specialist Vicor's (NASDAQ: VICR) stock was loaded with energy over the past few trading days. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the company's equity was up by almost 24% week to date, as of Friday morning before market open. A guidance revision played a major role in the share price improvement.
On Monday, Vicor announced that it was lifting its forecast for third-quarter revenue growth. The company's top line is now anticipated to expand by over 20% sequentially during the period, well above the previous guidance of almost 10%.
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