Workforce Aktie
ISIN: ZAE000087847
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03.08.2026 16:55:26
Why Volkswagen's huge workforce became a costly burden
The struggling German carmaker plans to cut up to 100,000 jobs from its 630,000-strong workforce. How did VW's headcount get so bloated, and will the cuts be enough to survive the Chinese EV onslaught?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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