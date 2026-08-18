Weave Communications Aktie
WKN DE: A3C7GD / ISIN: US94724R1086
|
18.08.2026 21:38:25
Why Weave Communications Stock Soared Today
Shares of Weave Communications (NYSE: WEAV) spiked on Tuesday after the artificial intelligence (AI)-powered patient engagement and payments platform for healthcare practices agreed to be acquired by private equity firm Francisco Partners. Image source: Getty Images.Under the terms of the deal, Weave's shareholders would receive $7.40 per share in cash. That's a premium of about 34% to its stock's closing price on Aug. 17.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weave Communications Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Weave Communications zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Weave Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Weave Communications zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Weave Communications Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Weave Communications Inc Registered Shs
|7,28
|31,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigte sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.