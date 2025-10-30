Wolfspeed Aktie

30.10.2025 19:29:12

Why Wolfspeed Stock Is Plummeting Today

Wolfspeed (NYSE: WOLF) stock is plunging in Thursday's trading. The silicon-carbide (SiC) company's share price was down 15.8% as of 2 p.m. ET. At the same point in the day's trading, the S&P 500 and the Nasdaq Composite were down 0.4% and 0.9%, respectively.In addition to bearish momentum impacting the broader market, Wolfspeed stock is getting hit with sell-offs connected to its latest quarterly update. While sales and earnings performance actually topped Wall Street's expectations, the company issued disappointing guidance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
