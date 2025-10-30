Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
|
30.10.2025 19:29:12
Why Wolfspeed Stock Is Plummeting Today
Wolfspeed (NYSE: WOLF) stock is plunging in Thursday's trading. The silicon-carbide (SiC) company's share price was down 15.8% as of 2 p.m. ET. At the same point in the day's trading, the S&P 500 and the Nasdaq Composite were down 0.4% and 0.9%, respectively.In addition to bearish momentum impacting the broader market, Wolfspeed stock is getting hit with sell-offs connected to its latest quarterly update. While sales and earnings performance actually topped Wall Street's expectations, the company issued disappointing guidance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wolfspeedmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Wolfspeed präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Wolfspeed-Aktie sinkt: Aus für Deutschland-Pläne (Dow Jones)
|
02.10.25
|Nach Chapter-11-Sanierung: Wolfspeed-Aktie unterbricht Rally weiter (finanzen.at)
|
01.10.25
|Rally der Wolfspeed-Aktie unterbrochen - Was steckt hinter der fulminanten Kursentwicklung? (finanzen.at)
|
30.09.25
|Wolfspeed-Aktie wird zur Kursrakete: Neue Papiere steigen massiv nach Insolvenz-Sanierung (finanzen.at)
|
23.06.25