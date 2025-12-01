Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
|
01.12.2025 17:00:23
Why Wolfspeed Stock Just Popped
Wolfspeed (NYSE: WOLF) stock jumped 4.7% through 10:45 a.m. ET Monday after the silicon carbide and gallium nitride semiconductor specialist announced positive news for its balance sheet.Citing Section 48D of the Internal Revenue Code, and specifically, the Advanced Manufacturing Investment Credit (AMIC) contained therein, Wolfspeed says the IRS just gave it a $698.6 million income tax refund.$698.6 million in cash.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wolfspeedmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Wolfspeed-Aktie sackt ab: Wolfspeed rutscht tiefer in die roten Zahlen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: Wolfspeed präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Wolfspeed-Aktie sinkt: Aus für Deutschland-Pläne (Dow Jones)
|
02.10.25
|Nach Chapter-11-Sanierung: Wolfspeed-Aktie unterbricht Rally weiter (finanzen.at)
|
01.10.25
|Rally der Wolfspeed-Aktie unterbrochen - Was steckt hinter der fulminanten Kursentwicklung? (finanzen.at)
|
30.09.25
|Wolfspeed-Aktie wird zur Kursrakete: Neue Papiere steigen massiv nach Insolvenz-Sanierung (finanzen.at)
|
23.06.25
|US semiconductor maker Wolfspeed to file for bankruptcy (Financial Times)
|
23.06.25
|US semiconductor maker Wolfspeed to file for bankruptcy (Financial Times)
Analysen zu Wolfspeedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wolfspeed
|19,00
|9,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.