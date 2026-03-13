Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
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13.03.2026 09:58:19
Why Xpeng Stock Was Winning This Week
Chinese electric vehicle (EV) and hybrid maker Xpeng (NYSE: XPEV) could soon expand its business dramatically, and that possibility is attracting investors to its equity. They were driving its U.S.-listed American Depositary Shares (ADSes) up by 15% week to date as of early Friday morning, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence. Shortly before market open Thursday, Bloomberg reported that Stellantis -- a vehicle conglomerate with a bulging portfolio of brands including Jeep, Chrysler, and Peugeot -- is exploring potential deals with Chinese auto makers. Citing unnamed "people familiar with the matter," the financial news specialist wrote that Stellantis is seeking investors for its European operations. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Xpeng
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06.03.26
|Erste Schätzungen: Xpeng stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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