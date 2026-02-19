YETI Holdings Aktie

WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046

19.02.2026 17:13:37

Why Yeti Stock Tanked Today

Yeti Holdings (NYSE: YETI) reported earnings today, but that isn't really the reason the stock is crashing. Shares of the maker of the popular, high-quality, durable coolers and drinkware shed as much as 13% after its latest earnings report. The results weren't really the problem as sales momentum increased through year-end. Management also expects that to continue into 2026. But a strong run in the stock over the last six months led investors to take profits anyway. Shares remained down by 12.2% as of 11:10 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
YETI Holdings Inc Registered Shs 39,97 -2,96%

