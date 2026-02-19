YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
|
19.02.2026 17:13:37
Why Yeti Stock Tanked Today
Yeti Holdings (NYSE: YETI) reported earnings today, but that isn't really the reason the stock is crashing. Shares of the maker of the popular, high-quality, durable coolers and drinkware shed as much as 13% after its latest earnings report. The results weren't really the problem as sales momentum increased through year-end. Management also expects that to continue into 2026. But a strong run in the stock over the last six months led investors to take profits anyway. Shares remained down by 12.2% as of 11:10 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu YETI Holdings Inc Registered Shs
|
18.02.26
|Ausblick: YETI legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: YETI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: YETI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: YETI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu YETI Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|YETI Holdings Inc Registered Shs
|39,97
|-2,96%