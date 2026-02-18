YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: YETI legt Quartalsergebnis vor
YETI gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,883 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte YETI 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 582,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 546,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,05 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,87 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,83 Milliarden USD waren.
