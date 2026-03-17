Zillow Group Aktie
WKN DE: A14XZY / ISIN: US98954M2008
|
17.03.2026 18:21:10
Why Zillow Group Stock Is Surging On Tuesday
This article Why Zillow Group Stock Is Surging On Tuesday originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zillow Group Inc (C)
|
09.02.26
|Ausblick: Zillow Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Zillow Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Zillow Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Zillow Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Zillow Group Inc (C)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zillow Group Inc (A)
|39,04
|0,57%
|Zillow Group Inc (C)
|39,17
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: ATX stabil erwartet -- DAX dürfte im Plus starten -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche starten. Der deutsche Leitindex wird freundlich erwartet. An den Börsen in Asien geht es mehrheitlich nach oben.