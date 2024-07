Wiener Börse-Handel ATX gibt nach

Der ATX bewegt sich am Mittag kaum.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,11 Prozent tiefer bei 3 679,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 118,528 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,016 Prozent leichter bei 3 682,67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 683,25 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 670,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 686,27 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,722 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 559,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, wurde der ATX mit 3 507,97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 156,30 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,83 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 1,56 Prozent auf 17,55 EUR), Lenzing (+ 1,38 Prozent auf 33,05 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,98 Prozent auf 36,05 EUR), voestalpine (+ 0,58 Prozent auf 24,44 EUR) und EVN (+ 0,51 Prozent auf 29,65 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 20,28 EUR), Verbund (-1,13 Prozent auf 74,20 EUR), Andritz (-0,80 Prozent auf 55,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,74 Prozent auf 108,00 EUR) und Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,15 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 82 809 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,091 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,15 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,82 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at