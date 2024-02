Wiener Börse-Handel: ATX Prime beginnt Sitzung im Plus

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,04 Prozent stärker bei 1 709,79 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent tiefer bei 1 709,08 Punkten in den Handel, nach 1 709,18 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 712,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 706,83 Punkten lag.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,368 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wies der ATX Prime 1 684,50 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 631,19 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, bei 1 755,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,247 Prozent nach unten. Bei 1 750,09 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Kapsch TrafficCom (+ 1,15 Prozent auf 8,80 EUR), Rosenbauer (+ 0,96 Prozent auf 31,40 EUR), BAWAG (+ 0,59 Prozent auf 50,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,59 Prozent auf 20,46 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,50 Prozent auf 120,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-2,88 Prozent auf 31,66 EUR), UBM Development (-1,85 Prozent auf 21,20 EUR), ZUMTOBEL (-1,67 Prozent auf 5,90 EUR), FACC (-0,98 Prozent auf 6,04 EUR) und Vienna Insurance (-0,95 Prozent auf 25,95 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 74 394 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 21,887 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at