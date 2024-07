Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Ende des Montagshandels in Grün

Am ersten Tag der Woche hielten sich die Börsianer in Wien zurück.

Schlussendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 1 856,14 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,056 Prozent auf 1 856,22 Punkte an der Kurstafel, nach 1 855,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 859,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 849,61 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 1 834,47 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 08.04.2024, bei 1 799,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der ATX Prime auf 1 580,05 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,29 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 3,68 Prozent auf 36,60 EUR), FACC (+ 2,10 Prozent auf 8,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,93 Prozent auf 20,02 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,81 Prozent auf 9,00 EUR) und STRABAG SE (+ 1,70 Prozent auf 38,95 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen ZUMTOBEL (-2,29 Prozent auf 5,98 EUR), OMV (-1,45 Prozent auf 40,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,33 Prozent auf 37,20 EUR), Warimpex (-1,32 Prozent auf 0,75 EUR) und UBM Development (-0,92 Prozent auf 21,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 465 851 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 27,185 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,23 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at