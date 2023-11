Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Start mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent auf 1 644,43 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 1 643,14 Punkte an der Kurstafel, nach 1 642,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 1 646,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 641,85 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 20.10.2023, bei 1 528,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, notierte der ATX Prime bei 1 580,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, wies der ATX Prime 1 615,74 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. 1 513,39 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,23 Prozent auf 26,64 EUR), Semperit (+ 1,38 Prozent auf 14,70 EUR), Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 30,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,86 Prozent auf 117,00 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,65 Prozent auf 46,30 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen CA Immobilien (-8,67 Prozent auf 27,40 EUR), Frequentis (-1,75 Prozent auf 28,00 EUR), IMMOFINANZ (-1,53 Prozent auf 18,04 EUR), S IMMO (-1,23 Prozent auf 12,82 EUR) und Palfinger (-0,64 Prozent auf 23,15 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24 390 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 29,652 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,15 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,38 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at