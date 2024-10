Wiener Börse-Handel: ATX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

So bewegte sich der ATX am Mittwoch zum Handelsschluss.

Am Mittwoch tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,65 Prozent stärker bei 3 613,32 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 115,585 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,045 Prozent auf 3 591,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 589,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 616,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 577,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 0,040 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, wies der ATX einen Wert von 3 595,01 Punkten auf. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, bei 3 683,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wies der ATX einen Wert von 3 158,47 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,90 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 1,70 Prozent auf 83,70 EUR), voestalpine (+ 1,65 Prozent auf 19,73 EUR), Verbund (+ 1,59 Prozent auf 76,50 EUR), DO (+ 1,38 Prozent auf 146,80 EUR) und Raiffeisen (+ 1,37 Prozent auf 18,54 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-4,84 Prozent auf 20,06 EUR), Telekom Austria (-1,92 Prozent auf 8,19 EUR), CA Immobilien (-0,47 Prozent auf 25,54 EUR), Andritz (-0,16 Prozent auf 61,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 29,70 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 493 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,952 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

