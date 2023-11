Wiener Börse-Handel So bewegt sich der ATX Prime nachmittags

Der ATX Prime zeigt sich am Nachmittag schwächer.

Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 1,59 Prozent auf 1 581,25 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zuvor ging der ATX Prime 0,063 Prozent schwächer bei 1 605,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 606,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 606,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 581,24 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 1 573,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 622,81 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2022, stand der ATX Prime bei 1 575,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 0,155 Prozent abwärts. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 513,39 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1,49 Prozent auf 27,24 EUR), Polytec (+ 1,14 Prozent auf 4,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,66 Prozent auf 30,50 EUR), Flughafen Wien (+ 0,50 Prozent auf 49,90 EUR) und UBM Development (+ 0,48 Prozent auf 21,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Lenzing (-5,37 Prozent auf 36,15 EUR), Verbund (-4,10 Prozent auf 81,95 EUR), OMV (-3,78 Prozent auf 40,74 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,76 Prozent auf 47,60 EUR) und STRABAG SE (-2,34 Prozent auf 37,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 242 211 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 29,391 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,59 Prozent bei der BAWAG-Aktie an.

Redaktion finanzen.at