Wienerberger-Aktie fällt: Personalwechsel bei Wienerberger

Der Aufsichtsrat hat Dagmar Steinert zur Finanzvorständin bestellt. Sie wird diese Funktion ab dem 1. März übernehmen, teilte der weltgrößte Ziegelhersteller am Dienstag in einer Aussendung mit. Steinert folgt damit Gerhard Hanke nach, der Chief Operating Officer für die Region Zentral & Ost wird. In dieser Funktion löst er Solveig Menard-Galli ab, der auf eigenen Wunsch mit Jahresende ausgeschieden ist.

Hanke war in den vergangenen vier Jahren Finanzvorstand von Wienerberger und modernisierte den Finanzbereich des börsennotierten Konzerns. Dagmar Steinert kann auf eine umfangreiche Berufserfahrung verweisen: Sie war Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin bei PricewaterhouseCoopers, leitete bei Rheinmetall das Accounting und stieg später zur Finanzvorständin des Rüstungskonzerns auf. Dazwischen war sie für den Schmierstoffhersteller Fuchs tätig.

Zur Ernennung Hankes merkte Wienerberger-Aufsichtsratschef Peter Steiner an: "Das Geschäft in der Region Zentral & Ost, das in Zukunft eine besonders wichtige Rolle spielen wird, ist bei ihm in besten Händen." Und Wienerberger-CEO Heimo Scheuch verwies auf die Managementqualitäten von Steinert: "Mit ihrer umfassenden Expertise wird sie unsere strategischen Ziele voranbringen und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens weiter stärken."

Die Wienerberger-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 2,28 Prozent tiefer bei 26,56 Euro.

