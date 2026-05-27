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27.05.2026 12:47:19

Will Germany's aviation tax cut lower ticket prices?

The tax cut aims to ease the burden on the aviation industry and make flying slightly cheaper. However, some experts warn that it is unlikely to have a meaningful impact on ticket prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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