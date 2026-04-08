Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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08.04.2026 13:51:00
Will Palantir Reach $230 Per Share? This Wall Street Analyst Thinks So.
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is among the most popular investments in artificial intelligence (AI) that anyone can make, thanks to its dominant platform and emerging agentic AI service. It's rapidly growing and has some Wall Street analysts placing lofty price targets on its stock.The most aggressive is Dan Ives from Wedbush, who has a one-year price target of $230 per share. With Palantir now trading for about $150, that's more than a 50% upside on a stock that has already delivered monster returns. So, can Palantir hit $230? Let's take a look to find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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