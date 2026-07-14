Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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14.07.2026 13:50:48

Will Sandisk Stock Soar After August 5?

Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been one of the hottest stocks to own this year, with year-to-date returns of around 600%. Although it has fallen 15% over the past month, with many investors taking profits and cashing out, it remains one of the best growth stories thus far, as it has benefited from scorching hot demand for memory and storage products.On Aug. 5, the company will report its fourth-quarter earnings numbers, which are likely to show strong growth yet again. Will that prove to be a major catalyst, and will Sandisk stock rally after those results come out?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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