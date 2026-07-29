Wingstop Aktie
WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033
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29.07.2026 14:13:12
Wingstop Inc Announces Increase In Q2 Income
(RTTNews) - Wingstop Inc (WING) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $31.288 million, or $1.15 per share. This compares with $26.763 million, or $0.96 per share, last year.
Excluding items, Wingstop Inc reported adjusted earnings of $32.092 million or $1.18 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.4% to $185.564 million from $174.329 million last year.
Wingstop Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $31.288 Mln. vs. $26.763 Mln. last year. -EPS: $1.15 vs. $0.96 last year. -Revenue: $185.564 Mln vs. $174.329 Mln last year.
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