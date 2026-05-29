29.05.2026 16:24:42

WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Juni (23. KW)

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M O N T A G, 1. Juni 2026

02:00 US/Fed-Gouverneur Powell, Rede beim John F. Kennedy Profile in Courage

Award

*** 02:30 KR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu Ehren von Hyun Song Shin bei

BoK-Jahrestagung

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April

*** 09:00 CH/BIP 1Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April

10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage April

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 16:00 US/Bauausgaben April

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

- EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Amtsübernahme

- Börsenfeiertag: Singapur

D I E N S T A G, 2. Juni 2026

*** 08:00 CH/Handelsbilanz April

*** 09:30 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update 1H

*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV

10:00 DE/Hellofresh SE, HV

10:00 DE/Hypoport SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Bericht zur internationalen Rolle des Euro

*** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im

Volumen von 5 Mrd EUR

14:30 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of Cleveland

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee

16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April

M I T T W O C H, 3. Juni 2026

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q

*** 09:00 FR/OECD Wirtschaftsbericht

*** 09:15 DE/SAP SE, CEO Klein bei CEO Conference von BNP Paribas Exane

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV

*** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV

*** 10:00 DE/Salzgitter AG, HV

*** 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV

10:00 DE/Adesso SE, HV

10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV

10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV

10:00 DE/MBB SE, HV

10:00 DE/Suss Microtec SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Mai

*** 10:30 JP/BoE-Gouverneur Ueda, Vorlesung bei Kisaragi-kai Meeting

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise April

*** 11:50 CH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei 30th European Financials Conference

von Goldman Sachs

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai

*** 15:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

21:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Teilnahme an Diskussion in der

University of Texas, El Paso

22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes

- DE/Kfz-Neuzulassungen Mai

- Börsenfeiertag: Südkorea

D O N N E R S T A G, 4. Juni 2026

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai

*** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV

*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der Agence Régionale

de Santé in Aix-en-Provence

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q

F R E I T A G, 5. Juni 2026

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März

*** 08:45 FR/Industrieproduktion April

09:30 SE/Verve Group SE, HV

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai

20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an "250th Anniversary of the

Wealth of Nations"

- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen

- Börsenfeiertag: Dänemark

S A M S T A G, 6. Juni 2026

*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Kiel-CEPR Conference

on Monetary Policy - Central Bank Independence in the Spotlight

*** 10:20 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Sustainable Development Festival

*** 11:45 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panel-Teilnahme bei

Veranstaltung zur Pensionierung von Mathias Dewatripont

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)

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Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
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