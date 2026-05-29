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29.05.2026 16:24:42
WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Juni (23. KW)
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M O N T A G, 1. Juni 2026
02:00 US/Fed-Gouverneur Powell, Rede beim John F. Kennedy Profile in Courage
Award
*** 02:30 KR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu Ehren von Hyun Song Shin bei
BoK-Jahrestagung
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April
*** 09:00 CH/BIP 1Q
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April
10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage April
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 16:00 US/Bauausgaben April
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai
22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q
- EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Amtsübernahme
- Börsenfeiertag: Singapur
D I E N S T A G, 2. Juni 2026
*** 08:00 CH/Handelsbilanz April
*** 09:30 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update 1H
*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, HV
10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV
10:00 DE/Hellofresh SE, HV
10:00 DE/Hypoport SE, HV
*** 10:00 EU/EZB, Bericht zur internationalen Rolle des Euro
*** 11:00 DE/Teamviewer SE, HV
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im
Volumen von 5 Mrd EUR
14:30 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede im City Club of Cleveland
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee
16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) April
M I T T W O C H, 3. Juni 2026
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q
*** 09:00 FR/OECD Wirtschaftsbericht
*** 09:15 DE/SAP SE, CEO Klein bei CEO Conference von BNP Paribas Exane
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV
*** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV
*** 10:00 DE/Salzgitter AG, HV
*** 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV
10:00 DE/Adesso SE, HV
10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV
10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV
10:00 DE/MBB SE, HV
10:00 DE/Suss Microtec SE, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
*** 10:30 JP/BoE-Gouverneur Ueda, Vorlesung bei Kisaragi-kai Meeting
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise April
*** 11:50 CH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei 30th European Financials Conference
von Goldman Sachs
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai
*** 15:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im
Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
21:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Teilnahme an Diskussion in der
University of Texas, El Paso
22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes
- DE/Kfz-Neuzulassungen Mai
- Börsenfeiertag: Südkorea
D O N N E R S T A G, 4. Juni 2026
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai
*** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der Agence Régionale
de Santé in Aix-en-Provence
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q
F R E I T A G, 5. Juni 2026
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März
*** 08:45 FR/Industrieproduktion April
09:30 SE/Verve Group SE, HV
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai
20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an "250th Anniversary of the
Wealth of Nations"
- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen
- Börsenfeiertag: Dänemark
S A M S T A G, 6. Juni 2026
*** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Kiel-CEPR Conference
on Monetary Policy - Central Bank Independence in the Spotlight
*** 10:20 IT/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Sustainable Development Festival
*** 11:45 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panel-Teilnahme bei
Veranstaltung zur Pensionierung von Mathias Dewatripont
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 29, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.