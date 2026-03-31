WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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31.03.2026 08:23:00
World Backup Day: Einrichten und machen
Am 31. März jedes Jahres findet der World Backup Day statt. Er ist eine Erinnerung daran, dass Verlust mehr schmerzt als die Sicherung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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