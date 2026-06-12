WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
13.06.2026 00:11:21
World Cup: Ghana's Partey denied entry to Canada
Thomas Partey, who has pleaded not guilty to several rape and sexual assault charges in the United Kingdom, has been refused a Canadian visa. He will therefore miss his team's World Cup game against Panama in Toronto.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!