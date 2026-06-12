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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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13.06.2026 00:11:21

World Cup: Ghana's Partey denied entry to Canada

Thomas Partey, who has pleaded not guilty to several rape and sexual assault charges in the United Kingdom, has been refused a Canadian visa. He will therefore miss his team's World Cup game against Panama in Toronto.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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