WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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29.06.2026 14:15:21
World Cup: 'Pride Match' sparks objections in Egypt and Iran
Friday night's game in Seattle was designated as a "Pride Match" well ahead of the World Cup draw. The fixture list then threw up Egypt vs. Iran, two countries in which homosexuality is criminalized.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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