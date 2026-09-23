WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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23.09.2026 09:51:28
World lagging on key UN biodiversity targets
Hundreds of nations signed on to a goal to protect 30% of the world's land and sea by 2030. As the timeline reaches the halfway point, activists say the current protection estimates are way behind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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