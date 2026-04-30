WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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30.04.2026 09:11:19
World press freedom declines as authoritarianism rises
With three in four countries "problematic" or worse, the 2026 World Press Freedom Index offers a bleak picture for global media. The conditions for press freedom are rated "satisfactory" in only a few dozen countries.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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