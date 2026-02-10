Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
|
10.02.2026 19:02:02
Wrapped helps Spotify add users despite artists' criticism over fees
The Swedish music giant saw record users despite artists saying they aren't paid enough to put their music on the platform.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spotify
|
10.02.26
|Spotify-Aktie klettert zweistellig: Quartalsgewinn springt hoch (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Spotify verdient deutlich mehr - Mehr Nutzer als erwartet (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Spotify triples profits after raising prices (Financial Times)
|
10.02.26
|Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Spotify zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.12.25
|Spotify, Live Nation and the role of the music industry baddie (Financial Times)
|
08.12.25