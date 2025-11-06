Wynn Resorts Aktie

Wynn Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 23:40:50

Wynn Resorts Swings To Q3 Profit

(RTTNews) - Wynn Resorts Limited (WYNN) on Thursday reported third-quarter net income of $88.3 million or $0.85 per share, compared with a loss of $32.1 million or $0.29 per share in the same period last year.

Operating revenues increased to $1.83 billion from $1.69 billion a year ago. Adjusted Property EBITDAR rose to $570.1 million, reflecting improved performance in Macau and Las Vegas.

Wynn Resorts shares closed Thursday at $122.54. The stock has gained 15 percent over the past three months and 41 percent in the last 12 months.

Separately, Wynn highlighted a brand-building initiative as Wynn Las Vegas hosted its annual Concours event, where a 1929 Mercedes-Benz 680 S Barker Tourer and 1951 Ferrari 212 Export were named "Best of Show."

Management reiterated plans to open the upcoming Wynn Al Marjan Island resort in the UAE in 2027. The company noted, however, that VIP table-game win rates remain soft and Encore Boston Harbor experienced modest weakness.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.mehr Nachrichten

Analysen zu Wynn Resorts Ltd.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wynn Resorts Ltd. 107,30 2,15% Wynn Resorts Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen