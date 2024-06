XETRA-Handel DAX gibt nachmittags nach

Der DAX zeigt sich am dritten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,42 Prozent tiefer bei 18 100,74 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,770 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 18 176,80 Punkte an der Kurstafel, nach 18 177,62 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 045,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 363,39 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0,357 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, notierte der DAX bei 18 693,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, wurde der DAX mit 18 384,35 Punkten gehandelt. Der DAX stand vor einem Jahr, am 26.06.2023, bei 15 813,06 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 7,94 Prozent zu Buche. Bei 18 892,92 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,01 Prozent auf 223,80 EUR), SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 184,92 EUR), adidas (+ 1,28 Prozent auf 220,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,82 Prozent auf 54,04 EUR) und Infineon (+ 0,81 Prozent auf 34,35 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen BMW (-2,81 Prozent auf 87,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,35 Prozent auf 104,05 EUR), BASF (-2,29 Prozent auf 45,35 EUR), RWE (-2,29 Prozent auf 32,89 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-2,26 Prozent auf 131,41 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 307 582 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 209,470 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

