Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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DAX-Performance im Blick 16.09.2026 17:58:53

XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im DAX

XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im DAX

Mit dem DAX ging es am Mittwochabend aufwärts.

Am Mittwoch notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,62 Prozent fester bei 25 558,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,120 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,448 Prozent auf 25 515,96 Punkte an der Kurstafel, nach 25 402,28 Punkten am Vortag.

Bei 25 599,07 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 361,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,236 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der DAX bei 26 440,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 910,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23 329,24 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,15 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 137,12 EUR), RWE (+ 2,81 Prozent auf 59,92 EUR), HOCHTIEF (+ 2,59 Prozent auf 387,80 EUR), Symrise (+ 2,30 Prozent auf 91,46 EUR) und adidas (+ 1,94 Prozent auf 144,65 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-2,64 Prozent auf 78,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,57 Prozent auf 45,37 EUR), Commerzbank (-2,40 Prozent auf 41,45 EUR), Rheinmetall (-1,52 Prozent auf 1 013,00 EUR) und Siemens Healthineers (-1,31 Prozent auf 38,36 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 580 847 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 214,981 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 144,40 0,66% adidas
Commerzbank 41,75 1,33% Commerzbank
Deutsche Telekom AG 28,88 0,49% Deutsche Telekom AG
HOCHTIEF AG 398,60 3,91% HOCHTIEF AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,25 2,06% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 020,00 1,15% Rheinmetall AG
RWE AG St. 60,10 0,67% RWE AG St.
SAP SE 186,64 0,34% SAP SE
Siemens Energy AG 141,94 4,31% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 38,61 1,42% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 91,00 -0,13% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,60 2,65% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,95 0,98% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 733,04 0,76%

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