Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|DAX-Performance im Blick
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16.09.2026 17:58:53
XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im DAX
Am Mittwoch notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0,62 Prozent fester bei 25 558,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,120 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,448 Prozent auf 25 515,96 Punkte an der Kurstafel, nach 25 402,28 Punkten am Vortag.
Bei 25 599,07 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 361,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,236 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der DAX bei 26 440,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 910,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23 329,24 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,15 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 137,12 EUR), RWE (+ 2,81 Prozent auf 59,92 EUR), HOCHTIEF (+ 2,59 Prozent auf 387,80 EUR), Symrise (+ 2,30 Prozent auf 91,46 EUR) und adidas (+ 1,94 Prozent auf 144,65 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-2,64 Prozent auf 78,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,57 Prozent auf 45,37 EUR), Commerzbank (-2,40 Prozent auf 41,45 EUR), Rheinmetall (-1,52 Prozent auf 1 013,00 EUR) und Siemens Healthineers (-1,31 Prozent auf 38,36 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 580 847 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 214,981 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,80 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Commerzbank
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09:51
|EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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16.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
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16.09.26
|XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
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16.09.26
|Commerzbank-Aktie: Kurs nähert sich zeitweise 15-Jahreshoch (dpa-AFX)
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|Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
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16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
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16.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|144,40
|0,66%
|Commerzbank
|41,75
|1,33%
|Deutsche Telekom AG
|28,88
|0,49%
|HOCHTIEF AG
|398,60
|3,91%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,25
|2,06%
|Rheinmetall AG
|1 020,00
|1,15%
|RWE AG St.
|60,10
|0,67%
|SAP SE
|186,64
|0,34%
|Siemens Energy AG
|141,94
|4,31%
|Siemens Healthineers AG
|38,61
|1,42%
|Symrise AG
|91,00
|-0,13%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,60
|2,65%
|Vonovia SE
|17,95
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
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