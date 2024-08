XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Montagshandel im Minus

Der LUS-DAX verlor heute an Wert.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,37 Prozent tiefer bei 18 359,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 545,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 309,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 29.06.2024, bei 18 263,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2024, den Wert von 18 132,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 16 461,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Merck (+ 3,13 Prozent auf 164,50 EUR), Infineon (+ 2,25 Prozent auf 31,42 EUR), QIAGEN (+ 2,04 Prozent auf 41,02 EUR), RWE (+ 1,34 Prozent auf 34,08 EUR) und adidas (+ 1,20 Prozent auf 235,80 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Covestro (-1,93 Prozent auf 53,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,78 Prozent auf 61,90 EUR), BASF (-1,68 Prozent auf 43,00 EUR), SAP SE (-1,48 Prozent auf 192,88 EUR) und Henkel vz (-1,24 Prozent auf 79,58 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 501 331 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 228,377 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

